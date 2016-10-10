استهداف إرهابي يُخرج خط مياه بردى عن الخدمة

في إطار إجرامها الممنهج ضد البنى التحتية والمؤسسات الخدمية استهدفت التنظيمات الإرهابية التكفيرية مجددا خط مياه بردى وذلك بتفخيخه وتفجيره مساء أمس في منطقة كفير الزيت جانب صالة زهرة الوادي بريف دمشق.

وبين مدير المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمشق وريفها المهندس حسام حريدين أن الاعتداء تسبب بخروج خط المياه عن الخدمة، موضحا أن قطر الخط يبلغ 1200 ميلمتر وغزارته نحو 1.7 متر مكعب بالثانية.

وأشار حريدين إلى أن هذا الاستهداف يأتي بعد يوم من إصلاح الخط الذي اعتدت عليه التنظيمات الإرهابية وفجرته في الثالث من الشهر الجاري.

وتحاول التنظيمات المسلحة المنتشرة في منطقة عين الفيجة ووادي بردى النيل من صمود سكان دمشق وموقفهم الداعم للجيش العربي السوري في الحرب على الإرهاب التكفيري عبر استهداف خطوط نقل المياه والطاقة.