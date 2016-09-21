استهداف ارهابيو “النصرة” و”احرار الشام” في الرستن بريف حمص الشمالي

استهدفت وحدات من الجيش العربي السوري اجتماعا لمتزعمين من تنظيمي “جبهة النصرة” و”احرار الشام” الارهابيين في الرستن بالريف الشمالي لحمص ما اسفر عن مقتل العديد منهم واصابة اخرين.

وقال مصدرعسكري: “ان وحدات من الجيش استهدفت مساء اليوم اجتماعا لمتزعمين من تنظيمي “احرار الشام” و”جبهة النصرة” في الرستن الى الشمال من حمص ما اسفر عن مقتل عدد منهم واصابة اخرين.

واوضح المصدر ان من بين القتلى الارهابيين “بلال المصري ابو خديجة” مصري الجنسية المتزعم في “جبهة النصرة”و “ايمن السردي ابو الفضل” سعودي الجنسية و”محمد نسور العطية” و” جابر القاسم ابو رقية” و”محمد بكار ابو عبدالله”.