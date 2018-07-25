الشريط االاخباري استهداف بارجة لقوى العدوان غرب اليمن 2018/07/25 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر tweet تمكنت القوة البحرية التابعة للجيش اليمني من استهداف بارجة تابعة لقوات العدوان السعودي غرب اليمن. موقع المسيرة نت اليمني ذكر أن القوة البحرية استهدفت البارجة المسماة “الدمام”، قبالة السواحل الغربية للبلاد. اترك تعليقاً إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي. لا تعليقات