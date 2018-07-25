استهداف بارجة لقوى العدوان غرب اليمن

 

تمكنت القوة البحرية التابعة للجيش اليمني من استهداف بارجة تابعة لقوات العدوان السعودي غرب اليمن.

موقع المسيرة نت اليمني ذكر أن القوة البحرية استهدفت البارجة المسماة “الدمام”، قبالة السواحل الغربية للبلاد.

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