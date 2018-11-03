استهداف قاعدة جوية للنظام السعودي في عسير بسلاح الجو اليمني المسير

استهدف سلاح الجو اليمني المسير القاعدة الجوية التابعة لنظام بني سعود المسماة باسم “الملك خالد” في منطقة خميس مشيط في عسير.

ونقل موقع المسيرة نت اليمني عن مصدر في سلاح الجو المسير قوله اليوم إن “طائرة مسيرة من طراز /قاصف1/ نفذت سلسلة غارات على قاعدة الملك خالد الجوية محققة إصابات مباشرة فيها” لافتا إلى أن القاعدة تحوي مرابض طائرات العدوان وتعد منطلقا للعدوان على اليمن.

وتأتي هذه العملية بعد ساعات من ادعاء ناطق باسم تحالف العدوان حول تدمير طيرانه مرابض سلاح الجو اليمني المسير والصواريخ الباليستية في قاعدة الديلمي الجوية بصنعاء.

ويواصل الجيش اليمني الرد على جرائم العدوان الذي يقوده النظام السعودي على بلاده منذ اذار 2015 والذي خلف عشرات الاف الضحايا المدنيين ودمارا هائلا في البنى التحتية والحيوية اضافة الى كارثة انسانية غير مسبوقة.