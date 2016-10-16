استهداف مدمرة أمريكية في البحر الأحمر من اليمن

أعلن مصدر عسكري أمريكي أنه تم استهداف سفينة حربية تابعة للقوات البحرية الأمريكية، صباح اليوم الأحد، في هجوم صاروخي من أراض يسيطر عليها جماعة “انصار الله” في اليمن.

وأضاف المصدر أن صواريخ أُطلقت على المدمرة “ماسون” أثناء إبحارها في المياه الدولية في البحر الأحمر ولكن السفينة استخدمت إجراءات مضادة للدفاع عن نفسها ولم تُصب.

وكانت المدمرة الأمريكية “يو إس إس ماسون” تعرضت لهجمات صاروخية يومي الأحد والأربعاء الماضيين من دون وقوع أضرار.

وفي صباح الخميس قصفت القوات الأمريكية ثلاث مواقع لرادارات في القطاع المسيطر عليه من قبل “أنصار الله”، وأشارت تقارير أولية لتدمير المواقع بالكامل، وفقاً لبيان عن وزارة الدفاع الأمريكية.