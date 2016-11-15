استهداف مقر حزب العدالة والتنمية بقنبلة يدوية في ولاية وان شرق تركيا

أعلنت السلطات التركية اليوم عن تعرض مقر مكتب حزب العدالة والتنمية الحاكم في منطقة مرادية في ولاية وان شرق تركيا لهجوم بقنبلة.

ونقلت وكالة الأناضول الناطقة باسم النظام التركي عن رئيس المكتب إبراهيم وانلي قوله للصحفيين إن “كاميرات المراقبة في المقر أظهرت إلقاء قنبلة يدوية على الجزء الذي يستخدمه العاملون في المقر كمطبخ نحو الساعة الثالثة فجرا بالتوقيت المحلي”.

وأضاف إن “العاملين في مخبز يقع في نفس المبنى سمعوا صوت الانفجار إلا أنهم لم يروا المهاجم”.

وكان ديريان اكتريت وهو رئيس فرع حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا قتل في تشرين الأول الماضي في هجوم مسلح استهدفه بينما كان في مكان عمله في بلدة ديجلي بمحافظة ديار بكر جنوب شرق تركيا.

وتشهد تركيا اضطرابات أمنية وحالة من عدم الاستقرار بسبب الحملة العسكرية التي يشنها نظام رجب طيب أردوغان على محافظات جنوب شرق البلاد والعمليات القمعية التي ينفذها ضد المواطنين الأتراك ووسائل الإعلام الرافضة لسياساته إضافة إلى دعمه الإرهاب في المنطقة وخاصة في سورية.