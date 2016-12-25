استهداف مواقع للعدوان السعودي وانفجارات داخل مخزن أسلحة في جيزان

استهدف الجيش اليمني واللجان الشعبية مواقع وتجمعات جنود الجيش السعودي في عدد من المناطق في جيزان.

وأفاد مصدر عسكري يمني بأن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت راس دخان وتجمعا للجنود السعوديين في موقع المنتزه.

وأضاف: “إن المدفعية استهدفت أيضا تجمعا للجنود السعوديين في موقع الكرس العسكري”.

ووفقا للمصدر، فقد وقعت انفجارات داخل مخازن أسلحة تابعة للجيش السعودي قرب مركز المجازع غرب جبل قيس في جيزان.

وكان عدد من العسكريين السعوديين، قد قتلوا بينهم ضباط وأصيب آخرون خلال عملية اقتحام نوعية قام بها الجيش اليمني واللجان الشعبية ليل أمس السبت على مقرين للقوات السعودية في مركزي السمنة وعفرة العسكريين في جيزان.