استهلكت 10 ملايين متر مكعب… الانتهاء من سقاية 12 ألف هكتار على سرير نهر الخابور

أنهى فرع مديرية الموارد المائية في الحسكة اليوم عمليات سقاية المساحات الزراعية المرخصة على سرير نهر الخابور من مياه سد الباسل جنوب الحسكة.

وبين مدير الموارد المائية المهندس عبد الرزاق العواك بتصريح له أن المديرية أغلقت اليوم مياه السد بعد الانتهاء من سقاية 12 ألف هكتار من المساحات المرخصة على سرير نهر الخابور وصولا إلى منطقة الصور على الحدود الإدارية بين دير الزور والحسكة. لافتا إلى أن إجمالي كمية المياه المستهلكة لسقاية المزروعات بلغ 10 ملايين متر مكعب.

وأشار العواك إلى أن المديرية أعطت خلال الموسم الزراعي الحالي ثلاث ريات للمزروعات في المنطقة الجنوبية من مياه السد حيث بلغت الكمية المستهلكة 30 مليون متر مكعب تم تعويضها بشكل كامل من مياه الأمطار الهاطلة خلال الموسم ما ينعكس إيجابا على تحسن واقع المحاصيل المروية جنوب الحسكة. خاصة أن المياه يتم فتحها وقت الحاجة وبناء على طلب الفلاحين في المنطقة.

وتبلغ نسبة التخزين الحالية لسد الباسل جنوب الحسكة 92 مليون متر مكعب