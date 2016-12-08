اسشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب نابلس

استشهد شاب فلسطيني اليوم إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة معا ان قوات الاحتلال اطلقت الرصاص على شاب في الـ 18 من العمر بزعم محاولته طعن احد جنودها على مفترق طرق زعترا ما أدى إلى استشهاده على الفور.

من جهة اخرى اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم 15 فلسطينيا في الضفة الغربية خلال حملة مداهمات طالت مدينة يطا وبيت أمر ومناطق اخرى في محافظة الخليل والقدس المحتلة وطولكرم وقلقيلية.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت امس 18 فلسطينيا بينهم طفل فى الضفة الغربية.