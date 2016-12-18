اسكتلندا تعد مقترحاً للخروج من الاتحاد الأوروبي

أعلنت الحكومة الاسكتلندية، أنها ستنشر الأسبوع الجاري مقترحاتها بشأن كيفية تقليل الآثار السلبية للخروج من الاتحاد الأوروبي بعد انفصال بريطانيا عنه.

وقال وزير المفاوضات مع الأتحاد الاوروبي في الحكومة الاسكتلندية مايكل راسل، أنه “في ظل التزامنا بدراسة جميع الخيارات لحماية مصالح اسكتلندا سنطرح مقترحات حل وسط للتخفيف من حدة مخاطر الانفصال البريطاني وإن لم تكن ستمنحنا كل المزايا التي تنطوي عليها عضوية الاتحاد الأوروبي”.

وأكد راسل أن محور الخطة هو الحفاظ على الموقع في السوق الأوروبية الموحدة، مشيراً إلى أن الخطة ستواجه تعقيدات، لكن “الخروج الصعب” من الاتحاد الأوروبي سيهدد بضياع 80 ألف وظيفة في اسكتلندا على مدى عقد.