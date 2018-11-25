اشبيلية في صدارة الليغا..ورقم سلبي لرجال الأندلس

نجح فريق إشبيلية في اعتلاء صدارة الدوري الإسباني بعد الفوز على بلد الوليد بنتيجة 1/0، اليوم الأحد، على ملعب “رامون سانشيز بيزخوان”، ضمن منافسات الجولة الـ13.

ووصل إشبيلية إلى النقطة 26، ليكون أقل الفرق المتصدرة لليجا جمعا للنقاط في القرن الـ21 بعد مرور 13 جولة، بالتساوي مع ديبورتيفو لاكورونيا في موسم 2001/2002، وفقا لشبكة “أوبتا” للإحصائيات.

وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 30 عن طريق البرتغالي أندريه سيلفا.

واستغل إشبيلية تعثر برشلونة بتعادله أمام أتلتيكو مدريد في قمة مواجهات الجولة أمس السبت (1-1)، لينقض على صدارة الترتيب، بعد أن رفع رصيده إلى 26 نقطة، مبتعدا بفارق نقطة وحيدة أمام البارسا.