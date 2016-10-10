استشهاد وجرح 5 أشخاص جراء سقوط صواريخ إرهابية على أحياء حلب

ارتقى شهيدان وأصيب 3 أشخاص بجروح جراء اعتداء المجموعات الإرهابية بالقذائف الصاروخية على حيي النيال والتلل السكنيين في حلب.

وبحسب مصدر في محافظة حلب قال: إن “المجموعات الإرهابية استهدفت مساء اليوم بعدد من القذائف الصاروخية حيي النيال والتلل السكنيين في مدينة حلب”.

وبين المصدر أن “الاعتداءات الإرهابية أدت إلى ارتقاء شهيدين بينهم فتاة وإصابة 3 أشخاص آخرين بجروح بينهم طفلة إضافة إلى أضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة للأهالي”.