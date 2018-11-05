اصطدام طائرتين في سماء كندا

وفقاً لقناة التليفزيون الكندية “CTV News”، أعلنت الشرطة الكندية اصطدام طائرتين في الجو فوق العاصمة أوتاوا، ما أدى لتحطم إحدى الطائرتين وهبوط الثانية اضطرارياً.

وأوضحت الشرطة ، إن الحادث وقع، يوم الأحد، حوالي الساعة الـ 10:00 صباحاً بالتوقيت المحلي (18:00 بتوقيت موسكو).

ووفقا للقناة، فقد تحطمت الطائرة الأصغر حجما والتي أعلن عن مصرع قائدها، في حين عادت الطائرة الأكبر إلى مطار أوتاوا الدولي بعد إصابتها بأضرار طفيفة، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات بها، وأشارت الشرطة إلى أنه سيتم فتح تحقيقات لمعرفة أسباب وملابسات الواقعة.