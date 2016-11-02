اطلاق خدمات مركز السكنتوري الصحي بمدينة اللاذقية بعد إعادة تجهيزه وتأهيله

تمّ وضع مركز الشهيد غسان فياض علي الصحي في حي السكنتوري بمدينة اللاذقية في الخدمة بعد الإنتهاء من إعادة تأهيله وتجهيزه ليقّدم خدماته الصحية للحيّ المذكور والأحياء المجاورة .

وقد اطلع محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم على المركز وأقسامه وعياداته الطبية والخدمات التي يقدمها للمواطنين مؤكدا أهمية ما تمّ إنجازه في المركز من إعادة تأهيل بنى تحتية شملت جميع النواحي الخدمية بما ينعكس إيجابا على الخدمات التي سيقدمها والسرعة في تلبية احتياجات المواطنين في مختلف الأقسام والعيادات التي يضمها المركز.

وأشار مدير الصحة في اللاذقية الدكتورعمار غنّام إلى أن المركز البالغة كلفة إعادة تأهيله 15 مليون ليرة يتألف من طابقين ويقدم كل البرامج الصحية ويخدم نحو 100 ألف نسمة و 14 ألف مولود جديد سنويا لافتا الى انه سيتم افتتاح عيادة مرجعية للطفل الوليد بحيث يتم الكشف عن الإعاقات بشكل مبكر وسيكون هناك متابعة دورية للأطفال مبينا أن العمل قائم لاعادة تأهيل مركز حي العائدين الصحي.

البعث ميديا || اللاذقية – مروان حويجة