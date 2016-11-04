اطلاق نار على بوابة قاعدة جوية في الأردن وإصابة ضباط أمريكيين

قتل مدربان أمريكيان وجرح ثالث وأصيب ضابط صف أردني اليوم إثر اطلاق نار متبادل وقع على بوابة قاعدة الأمير فيصل الجوية في الجفر جنوب الأردن بعد محاولة سيارة المدربين الدخول من بوابة القاعدة دون الامتثال لأوامر حرس البوابة بالتوقف.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية بترا عن مصدر عسكري مسؤول قوله إنه “وقع صباح اليوم اطلاق نار متبادل على بوابة قاعدة الأمير فيصل الجوية في الجفر إثر محاولة سيارة مدربين الدخول من بوابة القاعدة دون الامتثال لأوامر حرس البوابة بالتوقف ما أدى إلى مقتل اثنين من المدربين من الجنسية الأمريكية وجرح ثالث وإصابة ضابط صف أردني”.

وأشار المصدر إلى أنه تم إخلاء المصابين للعلاج والتحقيق ما زال جاريا لمعرفة تفاصيل وأسباب الحادث.

وكان ضابط أردني أطلق النار فى تشرين الثاني العام الماضى في منشأة تدريب أميركية قرب عمان ما أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين وثلاثة متدربين هم جنوب أفريقي وأردنيان.