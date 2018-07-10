اعادة تشكيل عدد من الفروع الحزبية واستمرار بعضها الآخر

أصدرت القيادة القطرية للحزب عدد من القرارات المتضمنة اعادة تشكيل عدد من الفروع الحزبية، واستمرار بعضها الاخر وذلك بعد مناقشتها تقارير اللجنة القيادية المكلفة بدراسة وضع قيادات الفروع، حيث قررت القيادة القطرية للحزب استمرار قيادات الفروع الحزبية التالية بتأدية مهامها وهي :

1_ قيادة فرع ريف دمشق

2_ قيادة فرع اللاذقية

3_ قيادة فرع السويداء

4_ قيادة فرع ادلب

2_ قيادة فرع درعا

6 _ قيادة فرع جامعة تشرين

7_قيادة فرع حلب

وقررت إعادة تشكيل قيادة فرع حماة على النحو الآتي من الرفاق:

1- محمد أشرف باشوري أميناً للفرع

2- محمد علي المخلوف عضواً

3- عبد الحليم عوض خليل . عضواً

4- معن ديوب رزق عضواً

5- هناء عزيز الأحمد عضواً

6- وليد يوسف الثلث عضواً

7- حسان عمر نبهان عضواً

8- مازن علي محفوض عضواً

9- المحافظ عضواً

10- رئيس الجامعة عضواً

وقررت القيادة القطرية إعادة تشكيل قيادة فرع الرقة على النحو الآتي من الرفاق:

1- إبراهيم جاسم الغبن أميناً للفرع

2- حازم خليل عبد الغني عضواً

3- محمد عيسى الخضر عضواً

4- محمد إسماعيل الجويد عضواً

5- عبد الإله الأحمد المحمود الهادي عضواً

6- أحمد مطر الحميدي عضواً

7- عبد الله محمد الأحمد عضواً

8- أحمد محمد خليفة عضواً

9- نائب رئيس المكتب التنفيذي في المحافظة عضواً

وقررت القيادة القطرية إعادة تشكيل قيادة فرع حمص على النحو الآتي من الرفاق:

1- عمر مروان حورية أميناً للفرع

2- هالة عز الدين أتاسي عضواً

3- عزام فايز ميلاد . عضواً

4- مفلح إلياس عازار عضواً

5- إياد نصر ظفرور عضواً

6- نديم عزيز علي عضواً

7- شحادة محمد مطر عضواً

8- محمد عبد الحميد الصاج عضواً

9- المحافظ عضواً

كم قررت قيادة الحزب إعادة تشكيل قيادة فرع الحسكة على النحو الآتي من الرفاق:

1- تركي عزيز الحسن. أميناً للفرع

2- جازية عبد الشيخ علي عضواً

3- محمد سعيد الخلف عضواً

4- إلياس موسى ميرو عضواً

5- محمد حسين هيجل عضواً

6- عبد الله محمد الخليل عضواً

7- حميد جمّو الجوه عضواً

8- أحمد حسين أحمد عضواً

9- المحافظ عضواً

وقررت القيادة القطرية إعادة تشكيل قيادة فرع دير الزور على النحو الآتي من الرفاق:

1- ساهر عبد الرزاق الحاج صكر. أميناً للفرع

2- رائد علي الغضبان عضواً

3- ماجد محمد صبحي سليمان عضواً

4- منى خشام الخاير عضواً

5- سليمان موسى العجيل عضواً

6- فايز أحمد المنديل عضواً

7- صالح حامد العليوي عضواً

8- صالح عبيد الدندل عضواً

9- المحافظ عضواً

10- رئيس الجامعة عضواً

وقررت قيادة الحزب إعادة تشكيل قيادة فرع جامعة دمشق على النحو الآتي من الرفاق:

1- د. خالد علي الحلبوني . أميناً للفرع

2- أيهم عبد الرحمن الحوراني عضواً

3- د. علي نجم الدين كوسا عضواً

4- د. سهام علي دانون عضواً

5- د. وسيم موسى السمارة عضواً

6- أشرف شعبان صالح عضواً

7- رئيس الجامعة عضواً

وقررت القيادة القطرية للحزب إعادة تشكيل قيادة فرع طرطوس على النحو الآتي من الرفاق:

1- د.محمد حبيب حسين أميناً للفرع

2- ندى محمد علي عضواً

3- هيثم عباس عاصي عضواً

4- جمال محمد غزيل عضواً

5- إبراهيم محسن مرجان عضواً

6- عميد يوسف قبلان عضواً

7- سمير بهجت خضر عضواً

8- علي إسماعيل ميهوب عضواً

9- المحافظ. عضواً

10- رئيس الجامعة عضواً

وقررت قيادة الحزب إعادة تشكيل قيادة فرع جامعة حلب على النحو الآتي من الرفاق:

1- د. إبراهيم محمد حديد. أميناً للفرع

2- د. محمد صقر حماد عضواً

3- د. عبد الله صالح بركات عضواً

4- د. لؤي فتح الله شاشاتي عضواً

5- حسان محمد منير سعودي عضواً

6- فاطمة مصطفى عجور عضواً

7- رئيس الجامعة عضواً

كما قررت قيادة الحزب إعادة تشكيل قيادة فرع دمشق على النحو الآتي من الرفاق:

1- محمد حسام السمان أميناً للفرع

2- مازن ناصر تفاحة عضواً

3- عفيف أحمد دلّا عضواً

4- محمد فايز محمد شفيق الحموي عضواً

5- رزان عبد القادر حواري عضواً

6- محمد أنيس محمد ظافر قدور عضواً

7- حسن مالك دياب عضواً

8- سليم مطانيوس محرداوي عضواً

9- المحافظ عضواً

وقررت القيادة القطرية إعادة تشكيل قيادة فرع القنيطرة على النحو الآتي من الرفاق:

1- خالد وليد أباظة . أميناً للفرع

2- طعمة حيدر الأحمد عضواً

3- محمد أحمد الخطيب عضواً

4- نديم علي حسون عضواً

5- لميس فندي أحمد عضواً

6- عارف محمد رشراش عضواً

7- حمزة أحمد سليمان . عضواً

8- عماد عوض عطية عضواً

9- المحافظ . عضواً

وقررت قيادة الحزب إعادة تشكيل قيادة فرع جامعة البعث على النحو الآتي من الرفاق:

1- د. فائق فهد شدود أميناً للفرع

2- د. مهند عبد الرزاق أيوب عضواً

3- د. محمد عبد الرحمن هلال عضواً

4- وسام علي العبد الله عضواً

5- د. فائز علي سليمان عضواً

6- زهور ياسر عبد الهادي عضواً

7- رئيس الجامعة عضواً