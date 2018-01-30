اعتبارا من الأحد القادم.. البدء بتخصيص 270 شقة شبابية في اللاذقية‏

بين فرع المؤسسة العامة للإسكان باللاذقية أنه واعتباراً من الأحد القادم ستبدأ المؤسسة بتخصيص 270 شقة شبابية فئة /أ/ مرحلة 7 سنوات منطقة أوتستراد الثورة على المكتتبين وذلك في مقر الفرع ولغاية انتهاء جلسات التخصيص بحسب تسلسل الأفضلية والجداول والتواريخ.‏

وأوضحت المؤسسة أن تخصيص الشقق سيبدأ في التاسعة صباحاً بنفس اليوم المحدد لكل مجموعة من المكتتبين حسب الجداول الاسمية المرفقة المتضمنة أسماء المكتتبين مرتبة حسب أرقام الأفضلية والتاريخ المحدد للتخصيص لكل منهم، بحيث يختار كل مكتتب المسكن الذي يريده من المساكن الواردة في الجدول المتضمن أرقام الأبنية وأرقام المساكن فيها وقيمتها التخمينية، وذلك بحضوره شخصياً بالموعد المحدد مصطحباً دفتر الاكتتاب وبطاقته الشخصية وعقد التنازل في حال وجوده أو بحضور وكيله القانوني بوكالة موثقة أصولاً، وفي حال عدم حضور المكتتب أو وكيله تقوم اللجنة بتخصيصه ويدرج اسمه ضمن قوائم التخصيص في التوزيع اللاحق وبحسب تسلسل أفضليته.‏