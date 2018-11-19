اعتبارا من اليوم.. قطع الكهرباء عن درعا لمدة ثلاثة أيام للصيانة

أعلنت الشركة العامة لكهرباء درعا أن الورشات الفنية للشركة العامة لنقل الكهرباء تقوم بصيانة خط تشرين الكوم المغذي لمحافظة درعا لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم.

وأوضح المهندس غسان الزامل مدير كهرباء درعا أن سبب انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق عدة في المحافظة من الساعة السادسة صباحا وحتى العاشرة صباحا يعود لاعمال الصيانة التي تستمر حتى يوم الأربعاء القادم في التوقيت نفسه، مشيرا إلى أن الشركة لم تلجأ للتغذية عن طريق الخط الاحتياطي 20 كيلو فولط نظرا للحمولة الزائدة نتيجة ارتفاع استهلاك الكهرباء في هذه الفترة وضعف الخط.

وأشار الزامل إلى أن أعمال الصيانة على خط تشرين الكوم تتم بشكل دوري وتنجز بفواصل زمنية ترتبط بفصلي الصيف والشتاء لضمان وثوقية الشبكة وعدم حدوث انقطاعات متكررة خلال فترة التغذية.