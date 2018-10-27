اعتداء إرهابي بالقذائف على “الصفصافية” بريف حماة

اعتدت مجموعات إرهابية تتمركز في بلدة اللطامنة بالريف الشمالي لمحافظة حماة بقذائف صاروخية على بلدة الصفصافية المجاورة، ما أدى لوقوع أضرار مادية بالممتلكات.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الوطنية (سانا) في حماة بأن المجموعات الإرهابية المنتشرة في اللطامنة بالريف الشمالي استهدفت فجر اليوم بعدد من القذائف الصاروخية بلدة الصفصافية بريف محردة الغربي ما تسبب بأضرار مادية في بعض المنازل دون وقوع اصابات بين المواطنين.

وتنتشر بريف حماة الشمالي مجموعات إرهابية تتبع بمعظمها تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي الذي يضم في صفوفه مرتزقة أجانب تسللوا عبر الأراضي التركية.