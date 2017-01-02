اعتداء إرهابي يقطع التيار الكهربائي عن القنيطرة

اعتدت مجموعة ارهابية تابعة لتنظيم جبهة النصرة المرتبط بكيان العدو الاسرائيلي على عدد من أبراج نقل الطاقة الكهربائية في منطقة الخزرجية بريف دمشق الجنوبي الغربي، ما أدى الى انقطاع التيار الكهربائي عن محافظة القنيطرة.

وذكر مصدر في محافظة القنيطرة أن ارهابيين فجروا عبوات ناسفة زرعوها في 3 أبراج لنقل الطاقة الكهربائية في موقع الخزرجية

بريف دمشق الجنوبي، ما أدى الى انقطاع التيار الكهربائي عن المحافظة.

واستهدفت مجموعات ارهابية في الاول من الشهر الماضي خط التوتر /60 ك ف أ/ في موقع عين البستان في منطقة سعسع بريف دمشق ما أدى الى انقطاع التغذية الكهربائية عن القنيطرة.

وتنتشر في عدد من قرى ريفي دمشق والقنيطرة المتجاورين مجموعات ارهابية يتبع معظمها لتنظيم جبهة النصرة تتلقى الدعم من كيان العدو الاسرائيلي الذى أقام لهم وحدة ارتباط ومخيمات ونقاط تمركز ومشافي ميدانية ويعالج الارهابيين المصابين في مشافيه داخل الاراضي المحتلة.