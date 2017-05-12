اعتراض طائرة استطلاع أميركية فوق البحر الأسود

أكدت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن مقاتلة روسية اعترضت طائرة استطلاع أميركية من طراز بي 8 أي بوسيدون فوق البحر الاسود قرب الحدود الروسية.

ونقلت وكالة تاس عن الوزارة قولها في بيان: “إن أجهزة مراقبة الطيران في القوات الجوية الروسية رصدت مساء التاسع من الشهر الجاري هدفا جويا فوق المياه المحايدة في البحر الاسود كانت تقترب من حدود الدولة الروسية وسارعت مقاتلة سو 30 من قوات الدفاع الجوي الروسي تابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية الروسية لاعتراض الهدف”.

وتابعت الوزارة: “إن طيار المقاتلة سو 30 تعرف على الطائرة وهي طائرة استطلاع أميركية بي 8 اي بوسيدون ونفذ مناورة ترحيب بالطيارين الأميركيين قامت على إثرها الطائرة الأميركية بتغيير اتجاهها مبتعدة عن الحدود الروسية ومن ثم عادت المقاتلة الروسية بسلام الى قاعدتها”.

وكانت قناة ان بي سي الأميركية أعلنت في وقت سابق اليوم نقلا عن البحرية الاميركية ان مقاتلة روسية حلقت على بعد نحو عشرين قدما من الطائرة الأميركية بوسيدون فوق البحر الأسود في التاسع من الشهر الجاري ووصفت ناطقة باسم البحرية الأميركية في أوروبا تصرفات الطيارين خلال الحادثة بأنها كانت “آمنة ومهنية”.