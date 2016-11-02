اعتزال الهداف التاريخي لكأس العالم للقدم

صرح الاتحاد الألماني لكرة القدم الثلاثاء 1 تشرين الثاني، عن اعتزال ميروسلاف كلوزه صاحب الرقم القياسي في عدد الأهداف ضمن نهائيات كأس العالم والتحاقه بالجهاز الفني للمانشافت.

وسيركز مهاجم المنتخب الألماني السابق، صاحب 16 هدفا في نهائيات كأس العالم، اهتمامه من الآن على دورات تكوينية للحصول على شهادة تدريب، وسيلتحق مباشرة بالجهاز الفني للمنتخب الألماني بطل العالم بقيادة المدرب يواكيم لوف.

وانتهى عقد كلوزه مع فريقه لاتسيو الإيطالي في حزيران الماضي، وبقي دون أي ناد منذ ذلك الحين.

وقال كلوزه: «حققت أفضل إنجازاتي مع المنتخب الألماني، هذه الفترة كانت رائعة وستبقى خالدة بالنسبة لي. لذلك أنا سعيد بالعودة للعمل مع الاتحاد (الألماني)».

وأضاف كلوزه في تصريح لموقع الاتحاد الألماني: «في الأشهر الأخيرة، نضجت لدي فكرة البقاء في الملاعب، ولكن لمتابعة الأمور من آفاق أخرى، أي كمدرب».

وبحسب بيان للاتحاد الألماني فإن كلوزه، الذي يعتبر أيضا أفضل هداف في تاريخ “المانشافت” (71 هدفا في 137 مباراة دولية)، توصل إلى اتفاق مع مدربه السابق في المنتخب لوف.

وأوضح أن كلوزه سيعمل خلال فترة تأهيله ليكون مدربا، مع الجهاز الفني للمنتخب اعتبارا من الموعد الدولي المقبل.