اعتصام في تونس دعما لسورية واستنكارا للعدوان الأمريكي

اعتصم أكثر من مئة مواطن تونسي، اليوم الاثنين، أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية للتنديد بالعدوان الأمريكي على موقع للجيش العربي السوري في دير الزور

وردد المتظاهرون الذين رفعوا العلم العربي السوري شعارات تحيي صمود سورية قائداً وجيشاً وشعباً.

وتخلل الاعتصام إلقاء عدة كلمات أكدت جميعها على مساندة الشعب السوري والجيش العربي السوري البطل وعلى تنديد الشعب التونسي وقواه الوطنية بالعدوان الأمريكي مشيرة إلى أن “هذا العدوان محاولة أمريكية صهيونية لتفكيك الجدار الأخير لكرامة العرب وأمنهم وقوتهم العسكرية”.

وطالب المعتصمون بطرد السفير الأمريكي من تونس كما قامت مجموعة منهم بحرق العلم الأمريكي بالتزامن مع ترديد هتافات تحيي الجيش العربي السوري.

وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أعلنت أول أمس في بيان أن طيران التحالف الأمريكي قام بقصف أحد المواقع العسكرية للجيش العربي السوري في جبل ثردة في محيط مطار دير الزور العسكري مؤكدة أن هذا العمل يعد اعتداء خطيراً وسافراً ضد الجمهورية العربية السورية وجيشها ودليلاً قاطعاً على دعم الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها لتنظيم “داعش” الإرهابي وغيره من التنظيمات الإرهابية الأخرى ويفضح زيف ادعاءاتهم في محاربة الإرهاب.