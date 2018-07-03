اعتقال أمريكي خطط لاعتداء إرهابي في مدينة كليفلاند!

صرحت شبكة (ايه بى سى نيوز) الإخبارية أن السلطات الفيدرالية الأمريكية اعتقلت أحد المواطنين بتهمة التخطيط لتنفيذ اعتداء إرهابي بعد غد الأربعاء في مدينة كليفلاند الأمريكية.

أن المتهم ديمتريوس بيتس (48 عاما) كان يخطط لتنفيذ هذا الاعتداء ضد المشاركين في إستعراض الألعاب النارية الذى يقام فى كليفلاند فى الرابع من شهر تموز الجارى ، كما تحدث عن تنفيذ تفجيرات إرهابية أخرى.

وصرح مسئولون فيدراليون بأن المتهم أعرب مراراً عن تأييده لتنظيم القاعدة منذ أكثر من عام، كما تحدث مع عملاء سريين عن تفجير قنابل فى استعراض الرابع من تموز فى كليفلاند، علاوة على موطنه فى فلادلفيا.

وكانت السلطات الفيدرالية الأمريكية قدش بدأت في وضع المتهم تحت المراقبة العام الماضى بعد أن قام ببث منشورات على موقع التواصل الإجتماعي (فيس بوك) يهدد فيها بارتكاب أعمال عنف ضد الولايات المتحدة، وتحدث عن كراهيته للجيش الأمريكى.

حيث قامت السلطات الفيدرالية باعتقاله أمس الأحد، ووجهت إليه تهمة الشروع فى دعم تنظيم إرهابي.