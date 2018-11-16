اعتقال إمراة ألمانية بتهمة الانضمام لـ (داعش)

اعتقلت السلطات الألمانية إمرأة بتهمة الانضمام لتنظيم “داعش” الإرهابي في سورية.

ونقل موقع دويتشه فيله عن الادعاء العام الالماني قوله: “تم اعتقال ألمانية تبلغ من العمر 26 عاما بتهمة الانضمام إلى تنظيم “داعش” في سورية عام 2014 والزواج من متزعم فيه” مضيفا.. “إنها تدربت على إطلاق النار وكانت تملك حزاما ناسفا معدا لشن هجوم انتحاري”.

وأشار إلى أن هذه خامس امرأة ألمانية حتى الآن يصدر الادعاء العام أمرا باعتقالها بتهمة الانضمام لتنظيم “داعش”.

وتشهد الدول الغربية حالة من الاستنفار الأمنى خوفا من ارتداد الإرهاب الذي دعمته بعض تلك الدول وتغاضت عن جرائمه في سورية إلى أراضيها وخاصة بعد الهجمات والاعتداءات المتكررة التي شهدتها بعض هذه الدول.