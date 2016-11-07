اعتقال تسعة أشخاص في كوسوفو لارتباطهم بتنظيم “داعش” الإرهابي في سورية

اعتقلت الشرطة فى كوسوفو تسعة أشخاص لارتباطهم بتنظيم “داعش” الإرهابي وتورطهم فى تجنيد أشخاص للانضمام إلى التنظيم المتطرف في سورية.

ونقلت اسوشيتيد برس عن السلطات في كوسوفو قولها.. إن “المتهمين اعتقلوا لتورطهم بتمويل داعش وتجنيد عناصر له لإرسالهم إلى سورية” مضيفة.. إن “الأعمال التى كان المتهمون يقومون بها تهدد الأمن في كوسوفو والبلدان المجاورة”.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت الشرطة في كوسوفو اعتقال سبعة من المتهمين.

وكانت الشرطة فى كوسوفو اعتقلت في آذار الماضي شخصين قاما بتجنيد عناصر جدد للتنظيمات الإرهابية في سورية والعراق وقدما الدعم والتمويل لإرهابيين من أجل شن هجمات فى كوسوفو والدول المجاورة لها.

وتقدر السلطات في كوسوفو عدد الاشخاص الذين غادروا البلاد وانضموا إلى تنظيم “داعش” الإرهابى بنحو 70 شخصا.