اعتقال ثلاثة أشخاص في اندونيسيا يشتبه بعلاقتهم بهجوم إرهابي في جاكرتا

اعتقلت الشرطة الاندونيسية ثلاثة أشخاص يشتبه بعلاقتهم بهجوم انتحاري إرهابي مزدوج استهدف محطة للحافلات شرق العاصمة جاكرتا الأربعاء الماضي وأودى بحياة ثلاثة أشخاص وإصابة عشرة آخرين.

ونقلت أسوشيتد برس عن المتحدث باسم شرطة جزيرة جاوا الوسطى دجارود باداكوفا قوله اليوم.. ان “شخصين اعتقلا في منطقتي سوكوهارغو وكارانغانيار المتجاورتين بينما اعتقل الثالث في منطقة سيبوبور قرب جاكرتا”.

يشار إلى أن السلطات الاندونيسية اعتقلت حتى الآن أكثر من ستة أشخاص للاشتباه في ارتباطهم بالهجوم الإرهابي المذكور الذي كان معظم ضحاياه من رجال الشرطة.