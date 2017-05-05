اعتقال جندي فرنسي سابق مرتبط بتنظيم “داعش” الارهابي

اعتقلت السلطات الفرنسية اليوم جنديا فرنسيا سابقا بتهمة الارتباط بتنظيم “داعش” الارهابي.

ونقلت ” AFP” عن مصادر مقربة من التحقيقات قولها :”انه تم العثور على بندقية ضغط ومسدسين وذخيرة في غابة بالقرب من قاعدة ايفرو العسكرية شمال باريس حيث تم اعتقال الجندي السابق والبالغ من العمر 34 عاما” مشيرة الى ان قسم مكافحة الارهاب في النيابة العامة فى باريس تسلم التحقيق في المسالة.