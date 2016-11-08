اعتقال خلية إرهابية في سان بطرسبورغ الروسية

اعتقلت قوات الأمن الروسية أعضاء خلية إرهابية تابعة لحزب “التحرير الإسلامي” الإرهابي المحظور في مدينة سان بطرسبورغ.

وقال المكتب الصحفي لإدارة هيئة الأمن الفدرالية الروسية أن “فريق التحقيق في القضية الجنائية المتعلقة بإنشاء خلية تابعة لتنظيم إرهابي تمكن من تحديد هوية أعضائها المقيمين في المنطقة وأنه تم اعتقالهم اليوم نتيجة عمليات تحري أجرتها الأجهزة الأمنية الروسية في المنطقة”.

يذكر أن “حزب التحرير الإسلامي” يعد تنظيما إرهابيا في عدد من دول العالم بما في ذلك في روسيا التي حظرت نشاطه في أراضيها عام 2003 .