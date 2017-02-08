اعتقال روسي في المانيا بتهمة الانضمام إلى تنظيم “داعش” الإرهابي في سورية

اعتقلت السلطات الالمانية اليوم مواطنا روسيا بتهمة الانضمام إلى تنظيم “داعش” الإرهابي في سورية.

وشهد عدد من دول أوروبا من بينها فرنسا وألمانيا وبلجيكا اعتداءات إرهابية عدة جاءت نتيجة تجاهل مسؤولي هذه الدول التحذيرات المتكررة من مغبة دعم الإرهاب في سورية والمنطقة ومن ارتداد الإرهاب على داعميه.

وأوضح الادعاء العام الالماني في بيان نقلته اسوشيتد برس أن “المتهم البالغ من العمر 19 عاما سافر إلى سورية عبر تركيا أواخر صيف عام 2014 وانضم لتنظيم داعش الإرهابي حيث تلقى هناك تدريبات عسكرية قبل عودته إلى تركيا في تشرين الثاني من العام نفسه”.

وحول النظام التركي منذ سنوات أراضي تركيا إلى مقر ومعبر للتنظيمات الإرهابية وقدم مختلف أنواع الدعم لها بما فيها “داعش” و”جبهة النصرة” المدرجان على لائحة الإرهاب الدولية كما قام بشراء النفط السوري المسروق من تنظيم “داعش”.