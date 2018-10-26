اعتقال ستة إرهابيين من تنظيم “داعش” في الأنبار العراقية

اعتقلت قوات الأمن العراقية الليلة الماضية ستة من إرهابيي تنظيم “داعش” جنوب الفلوجة في محافظة الأنبار.

ونقلت وكالة أنباء الإعلام العراقي عن مصدر أمني في المحافظة قوله: “شرعت القوات الأمنية بحملة دهم وتفتيش واسعة النطاق تركزت على مخيمات النازحين في قضاء عامرية الصمود جنوب مدينة الفلوجة تمكنت خلالها من اعتقال ستة من إرهابيي داعش تسللوا مع الأسر النازحة”.

ولفت المصدر إلى أن المعتقلين متورطون باستهداف القوات الأمنية والمدنيين العراقيين.

وكانت القوات العراقية اعتقلت ثلاثة إرهابيين فى ناحية بادوش شمال الموصل بمحافظة نينوى واعلنت تفكيك خلية إرهابية في محافظة الأنبار وإلقاء القبض على أبرز عناصرها خلال اليومين الماضيين.