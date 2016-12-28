اعتقال شخصين بتهمة دعم الإرهاب خلال حملة أمنية في العاصمة الإسبانية

أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية اعتقال اسبانيين اثنين بتهمة دعم الإرهاب خلال حملة أمنية قامت بها الشرطة في العاصمة مدريد.

ونقلت صحيفة أ ب ث الإسبانية عن الوزارة قولها في بيان لها اليوم إن “العملية الأمنية التي بدأت ما زالت مفتوحة” مشيرة إلى أن “التحقيقات جارية تحت إشراف قاضي التحقيقات في المحكمة الوطنية العليا في مدريد”.

وأوضحت الوزارة أنه ومنذ أن قامت وزارة الداخلية في عام 2015 برفع حالة التأهب ضد التهديدات الإرهابية تمكنت القوى الأمنية من إلقاء القبض على 175 إرهابيا حتى الآن مذكرة بالمبادرة التي طرحتها تحت عنوان “وقف التطرف” والتي حثت المواطنين على التعاون والمساعدة في مواجهة الإرهاب من خلال إعلام الأجهزة المختصة عن حالات التطرف التي يمكن ملاحظتها في المناطق التي يعيشون فيها.

وكانت السلطات الإسبانية ألقت القبض مطلع الشهر الجاري على إرهابي من أصل مغربي كان يقوم بأعمال دعاية وتجنيد لمصلحة تنظيم داعش الإرهابي في سورية والعراق.