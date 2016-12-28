اعتقال شخص في ألمانيا للاشتباه بعلاقته باعتداء برلين

اعتقلت الشرطة الألمانية اليوم تونسيا يشتبه بعلاقته بأنيس العامري منفذ عملية الدهس بشاحنة في برلين في التاسع عشر من الشهر الحالي والتي تبنى مسؤوليتها تنظيم “داعش” الإرهابي.

ونقلت ا ف ب عن النيابة الفدرالية الألمانية المتخصصة في شؤون الإرهاب قولها في بيان مقتضب “إن أنيس العامري حفظ في مذكرة هاتفه المحمول رقم المشتبه به التونسي” ملمحا إلى إمكانية أن تكون له علاقة بالاعتداء.

وكان انيس العامري 24 عاما قتل يوم الجمعة الماضي في ميلانو على أيدي عناصر من الشرطة الإيطالية بعد ثلاثة أيام على فراره إثر ارتكابه الاعتداء بالشاحنة في برلين ووصل إلى إيطاليا عبر هولندا وفرنسا.

يذكر أن شاحنة اقتحمت سوقا للميلاد في وسط الجانب الغربي من برلين يوم الـ 19 من كانون الأول الجاري ودهست حشدا من الناس ما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 48 بجروح.