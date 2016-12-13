اعتقال شخص متورط بالترويج لتنظيم “داعش” والتخطيط لتنفيذ هجوم انتحاري بإسبانيا

أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية اليوم عن اعتقال شخص متورط بالترويج لأفكار تنظيم “داعش” الإرهابي والتخطيط لتنفيذ هجوم انتحاري في إسبانيا.

ونقلت رويترز عن الوزارة قولها في بيان ان “المعتقل نشر رسائل على شبكة الانترنت أعرب فيها عن دعمه وتاييده لهجمات /داعش/ في دول أوروبية خلال السنة الماضية وقد كان يخطط هو نفسه لتنفيذ هجوم انتحاري يستهدف إحدى وسائل النقل العامة في إسبانيا حيث حاول الحصول على معدات تمكنه من تنفيذ ذلك” دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وتشهد الدول الغربية موجة قلق واسعة خوفا من ارتداد الإرهاب الذي دعمته بعض تلك الدول وتغاضت عن جرائمه في سورية إلى أراضيها ولا سيما بعد وقوع هجمات إرهابية في مدن أوروبية عدة مثل باريس وبروكسل ونيس.

وأشارت الوزارة إلى ان وحدة مكافحة الإرهاب في قوات النخبة بالشرطة الإسبانية اعتقلت هذا الإرهابي الذي كان قد سافر فيما مضى إلى أفغانستان وسورية وفلسطين في بلدة سيغوفيا القريبة من العاصمة مدريد لافتة إلى انه عضو من منظمة غير شرعية وانه حكم عليه سابقا بالسجن بتهمة قتل عامل فرنسي بالسكك الحديدية.

وكانت الشرطة الإسبانية اعتقلت 173 شخصا بتهمة الانتماء إلى تنظيم “داعش” الإرهابي منذ رفع مستوى التحذير عام 2015 إلى درجة واحدة أقل من أعلى مستوى عقب الهجمات التي وقعت في باريس وأسفرت عن مقتل 130 شخصا وإصابة 368 آخرين.