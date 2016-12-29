اعتقال صحفي تركي معروف لانتقاده نظام أردوغان في تغريدة على موقع تويتر

اعتقلت السلطات التركية اليوم الصحفي التركي المعروف أحمد شيك لنشره تغريدة على موقع تويتر انتقد فيها نظام رجب طيب أردوغان والسلطات العسكرية والقضائية في البلاد .

واستغل أردوغان محاولة الانقلاب التي جرت فى منتصف تموز الماضى لشن حملة تصفية واسعة لمعارضى سياساته فى مؤسسات الدولة والجامعات والمنظمات شملت عشرات الآلاف من الاتراك مدنيين وعسكريين كما أغلق عددا كبيرا من وسائل الإعلام واعتقل عشرات الصحفيين وفرض حالة الطوارىء في البلاد.

وأعلن شيك بنفسه نبأ اعتقاله عبر حسابه على موقع تويتر كما نقلت رويترز وقال .. ” إنني رهن الاعتقال حاليا وسيتم أخذي إلى مكتب المدعي العام بسبب تغريدة ” .

من جهته أوضح النائب في حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا بريش ياركاداش انه تواصل مع شيك وأن الأخير أبلغه بأنه متهم ب” نشر دعاية للإرهاب”.

وذكرت بعض وسائل الإعلام التركية أن شيك متهم ب” اهانة الدولة التركية والسلطات القضائية والعسكرية عبر تغريدات نشرها على موقع تويتر”.

واعتقلت سلطات أردوغان 81 صحفيا على الأقل وفقا للجنة حماية الصحفيين التي تتخذ من نيويورك مقرا لها كما أغلقت أكثر من 130 وسيلة إعلامية منذ محاولة الانقلاب فيما يواجه الصحفيون والكتاب وكل من تجرأ على انتقاد أردوغان تهما تتعلق بالإرهاب .

وتعددت القضايا بتهمة الإساءة لأردوغان ما يشير إلى انحراف استبدادي حيث سجل فى هذا الإطار نحو ألفى قضية فى تركيا استهدفت فنانين وصحفيين ومواطنين عاديين باتوا عرضة للسجن أربع سنوات .

وكانت وزارة داخلية النظام التركي أقرت قبل ايام قليلة باعتقال 1656 شخصا من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الستة الأخيرة بذريعة “دعمهم لمنظمات إرهابية ” أو اهانة مسؤولين من النظام التركي.