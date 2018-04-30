اعتقال متزعمين من “داعش” الإرهابي في ديالى

صرح قائد عمليات ديالى الفريق الركن مزهر العزاوي بأن قوة أمنية من الجيش تمكنت من اعتقال متزعم بارز من تنظيم “داعش” الإرهابي في عملية نوعية في ناحية بهرز جنوب ديالى وكان بحوزته سلاح.

كما أضاف بأن قوة أمنية أخرى من وحدة الاستخبارات ومكافحة الإرهاب التابعة للشرطة تمكنت، في عملية نوعية، من اعتقال متزعم آخر في التنظيم بوادي الثلاب شمال شرق ديالى، وضبط 45 بندقية ومجموعة من العتاد في مخبئه.

هذا وكانت قوات الأمن العراقية اعتقلت عدة إرهابيين ينتمون لـ”داعش” في مناطق ديالى في سياق عملياتها المتواصلة في مكافحة الإرهاب.