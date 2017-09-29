اعتقال منفذ ومصور واقعة ذبح الأقباط المصريين في ليبيا

تم اعتقال منفذ ومصور واقعة ذبح الأقباط المصريين التي نفذها “داعش” الإرهابي عام 2015، مشيرة إلى أنها تمت في مدينة سرت، بحسب ما نقلته تقارير إعلامية عن النيابة العامة الليبية

وقالت النيابة العامة إنها حددت مكان جثث الأقباط المصريين، وتسعى للبحث عنها، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول التركية.

وتعد هذه الجريمة الدامية من أفظع الحوادث التي تعرض لها المصريون في ليبيا، ففي نهاية شهر كانون الأول من عام 2013، أعلن تنظيم “داعش” الإرهابي هناك، خطف 7 عمال مصريين أقباط في مدينة سرت شرقي ليبيا، ثم اختطف 14 آخرين في مطلع كانون الثاني 2015 من منازلهم في سرت.

وردا على ذلك، أعلنت وزارة الخارجية المصرية إنشاء خلية أزمة لمتابعة قضية المخطوفين بناء على تعليمات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وفي 15 شباط نشر تنظيم “داعش” الإرهابي مقطع فيديو مدته 5 دقائق، يمسك فيه كل عنصر من عناصره بأحد المختطفين المصريين، وقاموا بذبحهم جميعا.

إثر ذلك أصدر السيسي أمرا بتوجيه ضربات جوية لمعاقل “داعش” في درنة، مؤكدا أن مصر لها الحق في الرد على التنظيم.