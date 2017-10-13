اعتقال 115 شخص بأوامر تصدر عن سلطات النظام التركي

أصدرت سلطات النظام التركي مذكرات اعتقال بحق 115 شخصا في إطار حملة القمع التي يشنها رجب طيب أردوغان لتصفية خصومه بحجة التورط في محاولة الانقلاب في تموز من العام الماضي.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول الناطقة باسم النظام التركي اليوم أن السلطات أصدرت أوامر اعتقال بحق 115 شخصا بحجة ارتباطهم بالداعية فتح الله غولن الذي يتهمه أردوغان بالوقوف وراء محاولة الانقلاب.

وكانت سلطات النظام التركي أصدرت أمس مذكرات اعتقال بحق 25 جنديا تركيا.

ومنذ محاولة الانقلاب التي جرت في منتصف تموز من العام الماضي اعتقلت سلطات نظام أردوغان عشرات الآلاف من الأشخاص بينهم صحفيون وقضاة وشخصيات من المعارضة وموظفون حكوميون ومسؤولون عسكريون وغيرهم وفصلت نحو 150 ألفا آخرين وأوقفتهم عن العمل في القطاعين العام والخاص.