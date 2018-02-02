اعتقال 13 شخص لمعارضتهم عدوان النظام التركي على عفرين

أوقفت سلطات النظام التركي اليوم 13 شخصا بتهمة تأييد نص متداول على شبكات التواصل الاجتماعي يعارض العدوان التركي على منطقة عفرين شمال سورية.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أنه وفقا لوسائل إعلام تركية فإن الموقوفين أيدوا عبر شبكات التواصل الاجتماعي نصا صادرا عن اتحاد أطباء تركيا الذي يعد أكبر النقابات الطبية في البلاد الاسبوع الفائت شدد فيه على معارضة العدوان وعلى وجوب إحلال السلام في كل مكان.

وكانت سلطات النظام التركي اعتقلت الثلاثاء الماضي ثمانية مسؤولين من اتحاد أطباء تركيا بينهم رئيس الاتحاد راشد توكل وإصدرت مذكرات اعتقال بحق ثلاثة آخرين على خلفية معارضة الاتحاد للعدوان التركي على منطقة عفرين.