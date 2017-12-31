اعتقال 20 مشتبها بانتمائهم لـ”داعش” الإرهابي في اسطنبول التركية

اعتقلت شرطة إسطنبول 20 شخصا للاشتباه في انتمائهم لتنظيم “داعش” الإرهابي، والتخطيط لشن عمليات إرهابية.

مديرية أمن إسطنبول ذكر أن شرطة مكافحة الإرهاب نفذت، أمس السبت، عمليات مداهمة متزامنة في ثلاث مقاطعات بمدينة إسطنبول لاعتقال أشخاص يشتبه في اتصالهم بتنظيم “داعش” وأشخاص يتواجدون في مناطق النزاع.

كما أضافت أن العمليات أسفرت عن توقيف خمسة أشخاص وإلقاء القبض على خمسة عشر آخرين يعتقد أنهم مقاتلين أجانب، من دون أن يحدد أي جنسيات.

ولفتت إلى وجود معلومات استخباراتية تفيد بأن الأشخاص الموقوفين كانوا يخططون لشن عمليات إرهابية في تركيا