اعتقال 3 مسؤولين فرنسيين كبار بسبب قضايا فساد

اعتقلت السلطات الفرنسية ثلاثة مسؤولين كبار في مؤسستي “بولوريه” الدولية للخدمات اللوجستية و”هافاس” للإعلانات في إطار تحقيق حول عمليات فساد وارتكاب مخالفات لمنح امتيازات لمرافئ في غرب افريقيا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر قضائية في فرنسا قولها: إنه “تم توقيف رجل الأعمال الفرنسي فانسان بولوريه من مجموعة (بولوريه) لتحديد ما إذا كانت المجموعة استخدمت نشاطات استشارية سياسية للحصول على ادارة مرفأي لومي في توغو وكوناكري في غينيا عامي2010 و2011”.

وأضافت المصادر: إن السلطات الفرنسية أوقفت أيضا جيل اليكس المدير العام لمجموعة “بولوريه” وجان فيليب دوران مسؤول الشؤون الدولية في مؤسسة الاعلانات هافاس للتحقيق معهما.

ونفت بولوريه رسميا ارتكابها أي مخالفة في نشاطاتها بافريقيا وقالت في بيان: إن “الأموال المتعلقة بفواتير اعمالها هناك خصصت بكل شفافية”.

وتشهد فرنسا في الآونة الأخيرة سلسلة من فضائح الفساد على أعلى المستويات حيث اوقف قبل فترة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي على خلفية تمويل حملاته الانتخابية.