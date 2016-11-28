اعتقال 6 إرهابيين مندسين في الجيش الأفغاني

ألقت قوات الأمن الأفغانية القبض على 6 إرهابيين اليوم الاثنين كانوا قد انضموا إلى صفوف الجيش وقوات حرس الحدود.

وجاء في بيان صادر عن مكتب حاكم قندهار: “المعتقلون كانوا يتحينون اللحظة المناسبة لتحقيق أهدافهم الإرهابية عبر استهداف موظفي الحكومة ورجال الدين ووجهاء القوم”.

وفي سياق متصل أعلن جهاز الاستخبارات الأفغاني، أن عناصره اعتقلت شابين داخل أحد أحياء العاصمة، كابول، كانا بصدد الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي في ولاية ننغرهار للتدريب على تنفيذ هجوم انتحاري”.

وأفاد البيان بأن “المعتقلين اعترفا بتجنيدهما عبر المدعو الملا عبد اللطيف المسؤول الدعوي لما يسمى (تنظيم الدولة الإسلامية) في مديرية كرخ في ولاية هرات غربي البلاد”.

وتعاني مناطق متفرقة من أفغانستان، خلال الأشهر الأخيرة، من تدهور أمني ملحوظ فقد تمكنت حركة “طالبان” المتشددة، من السيطرة على مناطق ريفية وبدأت بشن هجمات على المدن الكبيرة، في الوقت الذي ازداد فيه تأثير المجموعات المتطرفة مثل داعش في مناطق متفرقة من البلاد.