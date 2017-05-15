اعتماد آليات لتحسين الأداء في مركز خدمة المواطن باللاذقية

أوعز محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم إلى فريقي العمل في برنامج تبسيط الإجراءات ومركز خدمة المواطن في المحافظة بتفعيل الآليات والإجراءات الكفيلة بتقديم أفضل خدمة للمواطنين وبأسرع وقت ممكن والتركيز الدقيق عملية رفد مركز خدمة المواطن بالكوادر الكفوءة التي يتطلبها التطوير المستمر لعمل المركز . وشدد المحافظ السالم على اعتماد الأسس والمعايير والأفكار التي تخدم تحسين أداء المركز بما يلبّي احتياجات المواطنين المتزايدة ويوفر عليهم الأعباء ووبما يختصر الوقت أكثر على المواطنين وبما يمنع ابتزازهم والابتعاد عن الروتين وانتهاج العمل الالكتروني . وأوضح رئيس مجلس مدينة اللاذقية الدكتور أحمد الوزان أنه تم إدخال بعض الجوانب الخدمية إلى المركز كالحصول على تراخيص إدارية وفك الشمع وطريقة الاغلاقات السريعة والبطيئة وغيرها من الخدمات . وأوضح رئيس مركز خدمة المواطن المهندس باسل جلعود أنه العمل يجري مع مع فريق تبسيط الإجراءات لضبط جودة الخدمة ومن ثم الانتقال الى تقديم خدمات جديدة مثل التصديق القنصلي بينما ستشهد المرحلة المقبلة تقديم خدمات تتعلق بالمصالح العقارية وشبه سريعة كمنح وثائق قيد عقاري والبحث في سجل الملكية ومخطط المساحة ومخطط الإفراز العقاري .

البعث ميديا || اللاذقية – مروان حويجة