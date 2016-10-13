اعتماد 91 مواصفة قياسية وطنية جديدة للانتاج

اعتمدت اللجنة الدائمة لهيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 91 مواصفة قياسية وطنية في المجالات الغذائية والنسيجية والهندسية والكيميائية والمقاييس والجودة.

وأكد مدير عام الهيئة محسن حلاق أن الهيئة انجزت خلال الفترة نفسها 71 مواصفة وعممت 114 مشروع مواصفة جديدة على موقعها الالكتروني لإبداء الملاحظات حولها من قبل المعنيين والمختصين ليتم دراسة هذه الملاحظات واعتماد المواصفات من قبل اللجنة الدائمة.

وأصدرت الهيئة حسب مديرها47 شهادة لسلعة مصدرة إلى عدد من البلدان العربية وهي لبنان والسعودية و اليمن فيما بلغ عدد المنتجات الحاصلة على شارة المطابقة السورية 39 منتجا إلى جانب متابعة 7 عمليات منح لأنظمة الجودة “ايزو” 9001 و14001 واو ساس18001.

و ذكر حلاق أن ايرادات الهيئة بلغت خلال هذه الفترة 231ر2 مليون ليرة من نشاطاتها المتعلقة بمنح شارة المطابقة وإصدار شهادات مطابقة وتسجيل انظمة الجودة وبيع مواصفات و اشتراك بموقع الهيئة.