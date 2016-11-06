اعفاء المتضررين في الشيخ نجار “الصناعية” من رسوم الخدمات

قرر مجلس إدارة المدينة الصناعية بالشيخ نجار إعفاء الصناعيين والمخصصين بمكاتب الشحن ومستثمري المحال التجارية والمستودعات المتضررة منشآتهم كليا جراء الاعتداءات الإرهابية من رسوم الخدمات للعام الحالي تقديرا لظروفهم الراهنة، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده المجلس اليوم حيث ناقش واقع العمل والاستثمار في المدينة وسبل زيادة عدد المعامل المنتجة.

وأكد محافظ حلب حسين دياب الحرص التام على دعم العملية الإنتاجية وتوفير مستلزمات المدينة الصناعية ورفدها بالمشتقات النفطية ومتابعة إصلاح المرافق والبنى التحتية والتجاوب مع كل مقترح أو عمل يصب في مصلحة المدينة الصناعية ويؤمن احتياجات ومستلزمات الصناعيين فيها.

وقدم مدير المدينة الصناعية المهندس حازم عجان عرضا لواقع العمل والاستثمار مبينا أن عدد المعامل المنتجة في المدينة الصناعية يبلغ 320 معملاً لمختلف أنواع الصناعات.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة عدة مقترحات على نظام الاستثمار في المدينة الصناعية بما ينسجم مع المرحلة الراهنة ويلبي متطلبات دعم العملية الإنتاجية ويساعد الصناعيين على متابعة العمل وزيادة المعامل المنتجة فيها وتقرر رفع هذه المقترحات إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة كما تم استعراض الآلية المتبعة في توزيع المحروقات على المعامل المنتجة وإدخال بعض التعديلات عليها بما يسهل حصول جميع المعامل المنتجة عليها.

وتم خلال الجلسة ايضا استعراض أسماء الصناعيين المقصرين في تسديد الأقساط ممن تجاوزت غرامات التأخير وفوائد الأقساط المستحقة عليهم المبالغ المدفوعة من قبلهم وتقرر مخاطبة وزارة الإدارة المحلية “للتريث في فصلهم” تقديراً للأوضاع الراهنة.