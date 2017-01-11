اعلان أسماء الناجحين بالامتحان التحريري لمسابقة مشفى صلخد

أعلنت الهيئة العامة لمشفى الشهيد باسل الاسد فى مدينة صلخد بالسويداء أسماء الناجحين بالامتحان التحريرى فى المسابقة التى أعلنت عنها العام الماضى لتعيين عاملين من الفئتين الاولى والثانية.

وأوضح مدير عام الهيئة الدكتور عماد الجبرائيل اليوم أن الناجحين فى الامتحان التحريرى توزعوا بواقع /2/ لوظيفة فنى مخبرى من الفئة الاولى من حملة الشهادة الجامعية باختصاصى /علوم/ كيمياء/ و/1/ لوظيفة مساعد فنى أول من الفئة الثانية من حملة شهادة المعهد التقانى الطبى اختصاص /صيدلة/ و/1/ لوظيفة مساعد خريج معهد من الفئة الثانية من حملة شهادة المعهد التقانى للحاسوب و/4/ لوظيفة مساعد خريج معهد من الفئة الثانية من حملة شهادة المعهد التقانى التجارى و/7/ لوظيفة مساعد خريج معهد من الفئة الثانية من حملة شهادة المعهد التقانى المصرفى.

وبين الجبرائيل أنه تم تحديد موعد المقابلة الشفهية للناجحين يوم السبت بتاريخ 14/1/2017 فى مقر الهيئة بمدينة صلخد0

يشار الى أن الهيئة العامة لمشفى الشهيد باسل الاسد فى مدينة صلخد بالسويداء أعلنت فى شهر اذار الماضى عن مسابقة لتعيين 28 عاملا من الفئتين الاولى والثانية وذلك حسب الشواغر والاعتمادات المالية المتوافرة لديها