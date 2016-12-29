اغلاق المصرف العقاري يومي الاثنين والثلاثاء القادمين

أعلن المصرف العقاري عن إيقاف جميع العمليات المصرفية يومي 2و3 من شهر كانون الثاني لعام 2017 بكل فروعه لإنجاز أعمال نهاية عام 2016.

يذكر أن المصرف التجاري السوري أعلن عن توقف العمليات المصرفية المختلفة أيام 1 و 2 و3 من شهر كانون الثاني لعام 2017.