محليات اغلاق المصرف العقاري يومي الاثنين والثلاثاء القادمين 2016/12/29 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر tweet أعلن المصرف العقاري عن إيقاف جميع العمليات المصرفية يومي 2و3 من شهر كانون الثاني لعام 2017 بكل فروعه لإنجاز أعمال نهاية عام 2016. يذكر أن المصرف التجاري السوري أعلن عن توقف العمليات المصرفية المختلفة أيام 1 و 2 و3 من شهر كانون الثاني لعام 2017. أضف تعليقاً إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني لا تعليقات