افتتاح الدورة الوطنية التدريبية حول دليل المعلم في مجال الدعم النفسي

برعاية وزير التربية الدكتور هزوان الوز افتتحت اليوم بالتعاون مع مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية بيروت الدورة الوطنية التدريبية حول دليل المعلم في مجال الدعم النفسي الاجتماعي والتعلم في ظروف الأزمات.

وتهدف الدورة “بحسب مصادر في الوزارة” إلى إعداد فريق مركزي يدعم العملية التربوية من خلال نشر الوعي بمقتضيات الصحة النفسية والاجتماعية لتكون رافداً تربوياً في رفع سوية أداء المعلمين في الظروف الصعبة والأزمات التي تعرض لها طلابنا.

وتدور محاور الدورة حول تعريفات ومبادئ ومبررات ومقومات عامة بالدعم النفسي الاجتماعي، ومقومات الدعم النفسي الاجتماعي في العملية التربوية ومخاطر الكوارث والحروب وآثارها على التعليم والتعلم، وأهمية التعرف على المشاعر لاستثمارها في العملية التعليمية، إلى جانب مهارات الإصغاء والتواصل وصولاً إلى تقدير الذات، والتعرف على بعض المشكلات السلوكية والنفسية، وكيفية العمل على وضع استراتيجيات لحلها.

ويشارك في الدورة التي تقام في دمشق مابين 2-3 من الشهر الجاري، كل من الموجهين: الاختصاصيين للإرشاد “النفسي – الاجتماعي”، والتربويين، والاختصاصيين، والمعلمين المتميزين في مرحلة التعليم الأساسي من محافظات “دمشق، ريف دمشق، القنيطرة، درعا، السويداء، دير الزور، الحسكة”.

يشار إلى أن الدورة نفسها تقام في حمص خلال يومي السابع والثامن من الشهر الجاري، ويشارك فيها متدربون من مديريات التربية في محافظات “حلب، حمص، طرطوس، اللاذقية، حماة، ادلب، الرقة.

البعث ميديا- خاص