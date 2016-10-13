افتتاح المخبز الاحتياطي في جباب بدرعا بطاقة إنتاجية تصل إلى خمسة أطنان

بهدف تأمين احتياجات أهالي بلدة جباب وموثبين في ريف درعا الشمالي من مادة الخبز افتتح اليوم في بلدة جباب مخبزها الاحتياطي بطاقة إنتاجية تصل إلى خمسة أطنان.

وأكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبدالله الغربي أن الوزارة ستتخذ جملة من الإجراءات لتحسين جودة الرغيف من خلال تخفيض نسبة استخراج الدقيق من 90 بالمئة إلى 80 بالمئة والعمل مع الشركة العامة للمطاحن والمخابز ولجنة المخابز الاحتياطية لتجهيز خطوط الإنتاج وتطبيق الخطوات اللازمة لضمان عملية استخلاص الدقيق وفق النسب الجديدة.

وأشار الغربي إلى أن الحكومة ورغم الحرب المستمرة على سورية منذ قرابة ست سنوات لا تزال تبني المنشآت وتعمل على إعادة تأهيل ما دمره الإرهاب وذلك بفضل بطولات الجيش العربي السوري، مبينا أن الطاقة الإنتاجية لمخبز جباب الاحتياطي تبلغ خمسة أطنان ويعمل بخط إنتاج واحد قابل للزيادة في المستقبل.

وبين محافظ درعا محمد خالد الهنوس أن مخبز جباب الأول من نوعه في المحافظة بعد تخريب مخبر مدينة درعا الاحتياطي على يد الإرهابيين، موضحا أن لدى المحافظة 152 مخبزا عاما وخاصا منها 25 مخبزا في الخدمة وأربعة تابعة للقطاع العام بخمسة خطوط إنتاج، مشيرا إلى أهمية افتتاح المخبز لتغطية احتياجات السكان وفق المواصفات والجودة المطلوبة.

ويعتبر مخبز جباب الاحتياطي الأول من نوعه في الريف الشمالي، ويغطي بالإضافة إلى مخبزين خاصين احتياجات نحو 25 ألف مواطن.