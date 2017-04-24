افتتاح المركز الثقافي العربي في بلدة مردك بالسويداء

بمناسبة أعياد نيسان افتتح اليوم في بلدة مردك بالسويداء المركز الثقافي العربي بمشاركة واسعة من الفعاليات الرسمية والشعبية.

وتضمن حفل الافتتاح فقرات فنية موسيقية ومعرضا لرسومات الأطفال ضم نحو 100 لوحة.

وأشار محافظ السويداء عامر ابراهيم العشي في كلمة له إلى أن المركز الثقافي العربي في بلدة مردك يعد صرحاً حضارياً وثقافياً واعداً سيكون له دور فاعل في تنشيط وتشجيع الحركة الثقافية في البلدة والمحافظة عموماً.

وأكد المحافظ أنه سيتم العمل على تحويل جميع المحطات الثقافية في قرى المحافظة إلى مراكز ثقافية تحتضن المواهب الثقافية الإبداعية والفنية لأبناء المحافظة مبيناً أن افتتاح المراكز الثقافية يؤكد أن سورية كانت وستبقى مركز إشعاع حضاري وثقافي تنويري بوجه ثقافة الإرهاب والقتل والجهل.

بدوره قال معاون وزير الثقافة توفيق الإمام: إن هذا المركز الثقافي “سيكون مركز إشعاع ثقافي وحضاري في السويداء وهو يأتي ثمرة لجهود مشتركة بين وزارة الثقافة والمحافظة التي ساهمت بتأمين المقر والكادر الإداري للعمل في المركز” مؤكداً أن وزارة الثقافة ماضية بتنفيذ خططها السنوية وبرامجها الثقافية ولديها الكثير من المشاريع الثقافية المستقبلية في محافظة السويداء.

من جهته لفت مدير الثقافة بالسويداء منصور حرب هنيدي إلى أن افتتاح المركز الثقافي في بلدة مردك يعبر عن إرادة الحياة المتجذرة لدى الشعب السوري وتمسكه بالثقافة والعلم

حضر الافتتاح فعاليات رسمية وحزبية والمهتمين بالشأن الثقافي